Клетка Tilta Full Camera Cage для Canon R1
Товар не найден
Характеристики
Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R1 предоставляет множество монтажных точек для установки различных аксессуаров: рукояток, внешних микрофонов и мониторов, светодиодных осветителей, дополнительного питания, аксессуаров для оптики (моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (большая часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева предусмотрен холодный башмак, сверху по центру и снизу – гнезда 3/8"-16.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на штативы, моноподы и другие держатели этой популярной системы. На этой же пластине с помощью магнитов в углублении крепится ключ (шестигранник + плоская отвертка). Спереди снизу имеется 2 гнезда 1/4" для установки адаптера под 15-мм LWS направляющие, на которые можно поставить аксессуары для оптики (адаптер и направляющие продаются отдельно).
Клетка фиксируется на камере винтами в 3 точках, что обеспечивает максимально плотное и надежное соединение. По бокам и снизу имеются проушины для плечевого или кистевого ремня. Внутренние поверхности клетки покрыты силиконовыми накладками, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления остается свободным.
В комплекте идет зажим для фиксации USB и HDMI кабелей. Он, во-первых, предотвращает самостоятельное отсоединение кабеля во время использования, а во-вторых – защищает гнезда камеры от повреждений при случайном рывке за кабель, что грозит дорогим ремонтом платы. Кабели прижимаются и фиксируются с помощью пары винтов с накатанной головкой.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав 6061-T6, нержавеющая сталь SUS304, силикон
- Размеры: 154.4 х 129.5 х 73.7 мм
- Вес: 203.5 г (клетка) + 16.5 г (фиксатор для кабелей)