Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R1 предоставляет множество монтажных точек для установки различных аксессуаров: рукояток, внешних микрофонов и мониторов, светодиодных осветителей, дополнительного питания, аксессуаров для оптики (моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (большая часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева предусмотрен холодный башмак, сверху по центру и снизу – гнезда 3/8"-16.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на штативы, моноподы и другие держатели этой популярной системы. На этой же пластине с помощью магнитов в углублении крепится ключ (шестигранник + плоская отвертка). Спереди снизу имеется 2 гнезда 1/4" для установки адаптера под 15-мм LWS направляющие, на которые можно поставить аксессуары для оптики (адаптер и направляющие продаются отдельно).

Клетка фиксируется на камере винтами в 3 точках, что обеспечивает максимально плотное и надежное соединение. По бокам и снизу имеются проушины для плечевого или кистевого ремня. Внутренние поверхности клетки покрыты силиконовыми накладками, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления остается свободным.

В комплекте идет зажим для фиксации USB и HDMI кабелей. Он, во-первых, предотвращает самостоятельное отсоединение кабеля во время использования, а во-вторых – защищает гнезда камеры от повреждений при случайном рывке за кабель, что грозит дорогим ремонтом платы. Кабели прижимаются и фиксируются с помощью пары винтов с накатанной головкой.

Характеристики