В набор Tilta Filter Kit для DJI Osmo Action 6 входит 3 ND фильтра различной плотности, а также поляризационный светофильтр. ND фильтры дают возможность увеличить выдержку в солнечные дни для придания изображению большей плавности (могут использоваться как для видео, так и для фото).

ND8 увеличивает выдержку на 3 ступени (рекомендуется для утренних часов или пасмурной погоды)

ND16 – на 4 ступени (когда солнце поднялось повыше)

на 4 ступени (когда солнце поднялось повыше) ND32 – на 5 ступеней (когда солнце в зените или рядом с ним)

Оптимальные значения выдержки:

1/50 для 24-25 кадров/с

1/60 для 30 кадров/с

1/120 для 60 кадров/с

Поляризационный фильтр устраняет блики от любых поверхностей, кроме голого металла. Его часто используют для съемки через стекло (например, если камера расположена внутри автомобиля) или сквозь поверхность воды (например, если вы хотите заснять рыб в пруду). Он также применяется для увеличения контраста, цветовой насыщенности изображения. Фильтр нужно вращать до достижения желаемого эффекта.

Все фильтры из комплекта обладают многослойным антибликовым просветлением, предотвращающим возникновение бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Крепление фильтров резьбовое, для их использования необходимо сначала снять с камеры защитное стекло. Фильтры нельзя устанавливать один на другой. Пластиковый кейс с ячейками удобен для хранения и транспортировки.