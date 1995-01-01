Аккумулятор Tilta EN-EL15c с разъемом USB-C, 2400 мАч
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Характеристики
Описание
Аккумуляторная батарея Tilta TEN-EL15C – аналог оригинального аккумулятора Nikon EN-EL15c. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Nikon, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.
Батарея Tilta TEN-EL15c обратно совместима со старыми камерами Nikon, использующими аккумуляторы EN-EL15, EN-EL15a и EN-EL15b.
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2400 мАч
- Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
- Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)
- Размеры: 55.7 х 39.3 х 20 мм
- Вес: 80.5 г
- Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15