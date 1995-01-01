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Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте

  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-W235 + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083408
Артикул:TBC-W235-A-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Fujifilm NP-W235 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим адаптер на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батареи от грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

  • Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
  • Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 122 х 77 х 57 мм
  • Вес: 172 г
  • Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора NP-W235

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF