Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083407
Артикул:TBC-FZ100-A-GN
Товар не найден
Описание
Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Sony NP-FZ100 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.
- Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
- Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
- Размеры: 122 х 76 х 57 мм
- Вес: 176 г
- Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора NP-FZ100
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II