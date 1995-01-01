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Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте

  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х NP-FZ100 + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083407
Артикул:TBC-FZ100-A-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Sony NP-FZ100 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

  • Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
  • Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 122 х 76 х 57 мм
  • Вес: 176 г
  • Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора NP-FZ100

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II