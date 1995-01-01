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Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте

  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083411
Артикул:TBC-EL15C-A-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Nikon EN-EL15c обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

  • Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
  • Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 122 х 77 х 57 мм
  • Вес: 171 г
  • Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора EN-EL15c

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15