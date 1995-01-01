Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х EN-EL15c + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083411
Артикул:TBC-EL15C-A-GN
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Nikon EN-EL15c обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.
- Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
- Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
- Размеры: 122 х 77 х 57 мм
- Вес: 171 г
- Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора EN-EL15c
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15