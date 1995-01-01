В комплект Lite Kit помимо собственно клетки Full Camera Cage для Sony FX2 (TA-T88-FCC-B) входит дополнительная площадка XLR Extension Bracket, которая устанавливается на оригинальную рукоятку Sony XLR Top Handle (продается отдельно или входит в заводские комплекты с камерами Sony FX2 / FX3 / FX30). Эта площадка обеспечивает дополнительные монтажные точки для аксессуаров: 2 холодных башмака, длинную планку НАТО и несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8".

Металлическая клетка Tilta Full Camera Cage для видеокамеры Sony FX2 предоставляет возможность для установки различных аксессуаров: боковых и верхних ручек, микрофонов, мониторов, осветителей, внешнего питания, аксессуаров для оптики и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8" (большая часть – с отверстиями под боковые шпильки), сверху предусмотрен холодный башмак, сверху и слева – планки НАТО. Верхняя часть клетки является съемной, что обеспечивает совместимость с оригинальной рукояткой Sony XLR Top Handle.

В комплекте с клеткой идут съемные зажимы для кабелей HDMI и USB, они обеспечивают надежное соединение и предотвращают поломки гнезд камеры при резких рывках за кабель. Также в комплекте съемная пластина формата Arca Swiss: ее можно закрепить как снизу, так и справа для удобства вертикальной съемки (доступ к интерфейсам камеры остается открытым). Пластина позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы (DJI серии Ronin и др.).

Основная часть клетки фиксируется на камере в 3 точках, а верхняя часть – в 2 резьбовых гнезда на верхней панели камеры. Это обеспечивает максимально плотное соединение, без каких-либо люфтов. Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, картам памяти остается свободным. Предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремня. В основании клетки с помощью магнитов фиксируется ключ для установки и демонтажа камеры.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры: 159.4 х 74.3 х 109.6 мм

Вес: 250 г

Комплектация: