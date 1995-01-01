Клетка Tilta Camera Cage Lightweight Kit для Canon R5 Mark II, черная
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Характеристики
Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R5 Mark II обеспечивает фотоаппарату дополнительную противоударную защиту и позволяет устанавливать различные аксессуары для профессиональной фото- и видеосъемки: верхние и боковые ручки, плечевые упоры, внешние мониторы и микрофоны, внешние источники питания, аксессуары для объективов (подпорки, моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20, сверху и снизу – по одному гнезду 3/8"-16, спереди – пара гнезд М3, сверху слева – дополнительный холодный башмак.
Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что дает возможность устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели, поддерживающие эту популярную систему. В углублении на нижней пластине клетки крепится магнитный ключ-мультитул, в базовую комплектацию также входит зажим-фиксатор для USB и HDMI кабелей, который защищает данные гнезда при случайных резких рывках за кабель.
Клетка не мешает управлению камерой: дисплей откидывается и вращается, сохранен быстрый доступ к батарее, картам памяти, горячему башмаку, все органы управления также доступны для пользователя. Прорези по бокам и снизу позволяют привязать к клетке кистевой или плечевой ремни. Клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Это обеспечивает наиболее жесткое крепление без люфта. На внутреннюю поверхность нанесены накладки из силикона, которые не позволяют царапать камеру.
Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.
Характеристики
Клетка:
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 154.4 х 114.7 х 69.2 мм
- Вес: 137.5 г
Рукоятка
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 152.4 х 101.6 х 50.8 мм
- Вес: нет данных
Комплектация:
- Клетка Full Camera Cage for Canon R5 Mark II
- Рукоятка Compact NATO Top Handle
- Зажим для USB и HDMI кабелей
- Адаптер 1/4" - планка НАТО, короткий