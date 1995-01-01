Tilta Camera Cage Advanced Kit для Sony FX6 представляет собой набор аксессуаров, которые могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Вместе они образуют клетку. В набор входит: верхняя многофункциональная площадка, боковой кронштейн, крепление для видеосендера, батарейная площадка и нижняя площадка с 2 розеточными креплениями (Arri Rosette) и 2 креплениями для 15-мм направляющих.

Подробнее о каждом аксессуаре:

Верхняя многофункциональная площадка Multi-Functional Top Plate предоставляет несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 и 3/8"-16, а также 2 съемных крепления для установки 15-мм LWS направляющих, с помощью которых можно навесить различные аксессуары перед камерой или за ней. Площадка не мешает установке оригинальной верхней рукоятки Sony или верхних рукояток Tilta.

Нижняя площадка Quick Release Baseplate предоставляет 2 стандартных розеточных крепления Arri Rosette (могут использоваться, например, для крепления рукояток), а также крепление для пары 15-мм направляющих, на которые можно поставить привод follow focus или компендиум для объектива. Крепления Arri Rosette можно снять, если они мешают управлению камерой. Спереди располагается съемная подпорка для совместимых адаптеров объектива. Площадка Quick Release Baseplate совместима с длинными площадками Tilta Standard Dovetail, через которые ее можно установить, к примеру, на плечевой упор Tilta Dovetail Shoulder Rig, а также с площадками стандарта Arri – через адаптер Tilta Standard to Arri Standard Multi-Functional Baseplate.

Кронштейн Tilta Side Arm крепится с правой стороны камеры между верхней и нижней площадками. Это вспомогательный элемент с несколькими монтажными точками для аксессуаров: 3 гнезда 1/4"-20, 1 гнездо 3/8"-16, планка НАТО и холодный башмак. Снизу можно закрепить угловой кронштейн с винтом 1/4" для крепления беспроводного видеосендера.

Наконец, батарейная площадка для аккумуляторов V-Mount позволяет использовать недорогие универсальные батареи высокой емкости, существенно продлевающие время работы камеры. На боковых панелях располагается выход 14.8 В Lemo, два выхода 14.8 В P-Tap (он же D-Tap) и USB-A 5 В, их можно использовать для питания различных аксессуаров. Площадка устанавливается в батарейный отсек камеры и дополнительно привинчивается к верхней площадке. Питание подается на камеру через DC-In разъем. Обратите внимание: камера не сможет видеть уровень заряда батареи, для проверки пользуйтесь индикаторами на корпусе аккумулятора.