Комплект Lightweight Kit включает в себя клетку Tilta Half Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X, верхнюю ручку Tilta Compact NATO Top Handle и адаптер для ее установки Tilta 18mm NATO Rail Attachment.

Клетка Tilta Half Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки, мониторы, микрофоны и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху под углом находится холодный башмак, слева – планка НАТО. Поскольку правая часть у данной клетки отсутствует, пользоваться камерой так же удобно, как если бы клетка не была на нее установлена вовсе: доступ к рукоятке камеры и органам управления в правой части корпуса максимально комфортный.

Камера фиксируется в 2 точках клетки: снизу через штативное гнездо и слева – через проушину для ремня. Соединение получается максимально плотным, какой-либо люфт отсутствует. Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Подобное быстросъемное крепление позволяет быстро перекинуть рукоятку с верхней панели на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Характеристики

Клетка:

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 141 х 117 х 66 мм

Вес: 140 г (+/- 5 г)

Размеры упаковки: 16 х 13 х 8 см

Вес брутто: 450 г

Рукоятка