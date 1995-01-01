Описание

Алюминиевая клетка Tilta Camera Cage для камеры Panasonic GH6. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит собственно клетка, верхняя ручка Compact NATO Top Handle, зажим для HDMI кабеля, короткий кабель HDMI (Male / Female, 17 см) и съемная нижняя площадка стандарта Tilta Dovetail.

Для установки аксессуаров предусмотрены 3 холодных башмака (сверху), 2 планки НАТО (сверху и слева), розетка ARRI (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки. Несколько отверстий 1/4" проделано на передней панели: в них можно установить держатели для 15-мм направляющих.

Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо, соседнее отверстие для шпильки и через правую проушину для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт, самопроизвольное вращение клетки относительно камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Дополнительная съемная нижняя пластина необходима для установки клетки на площадку для 15-мм направляющих 15mm LWS Baseplate Type I.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.

Короткий кабель-адаптер HDMI Male to HDMI Female Cable (17cm) с фиксирующим винтом 1/4" позволяет более удобно разместить HDMI кабель, идущий к монитору, монитору-рекордеру или плате захвата видео.

Комплектация

Клетка Full Camera Cage for Panasonic GH6 (TA-T15-FCC-B)

Ручка Compact NATO Top Handle (TA-QRTH7-B）

Кабель HDMI Male to HDMI Female Cable 17cm (TCB-HDM-HDF-17）

Зажим HDMI Clamp Attachment for Panasonic GH6 (TA-T15-CC1-B)

Характеристики