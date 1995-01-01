Клетка Tilta Full Camera Cage для Blackmagic Cinema Camera 6K (2023). Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Advanced Kit входит сама клетка, кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip, верхняя ручка Xeno Top Handle (винт 1/4"), держатель SSD Drive Holder for T5, угловой адаптер HDMI 90-Degree Adapter for BMPCC 4K/6K, площадка для установки направляющих 15mm LWS Baseplate Type VI, боковая ручка Left Side Advanced Power Handle with Run/Stop, адаптер для ее установки и пара алюминиевых 15-мм направляющих длиной 20 см.

Клетка обладает модульным дизайном, она состоит из 3 частей. Вы можете отсоединить правую часть для трансформации в Half Cage, а также при необходимости снять верхнюю пластину. Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), есть несколько гнезд ARRI 3/8"-16, на верхней панели находятся 2 холодных башмака, слева расположена розетка ARRI и под ней планка НАТО.

Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: двумя штативными винтами снизу и еще одним сверху, что исключает какой-либо люфт клетки относительно камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ 2 в 1: «монетка» + шестигранник.

Съемный кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip (входит в базовый комплект клетки) используется в том случае, если на камеру установлена фирменная батарейная ручка. На этот кронштейн можно перпендикулярно закрепить второй кронштейн из комплекта: 15mm Rod Holder for BMPCC 6K Pro. Таким образом, вы сможете использовать 15-мм направляющие, на которые, в свою очередь можно поставить различные аксессуары для оптики: моторы Follow Focus, подпорки для объектива, компендиумы (бленды) и так далее. В этом комплекте идет пара направляющих длиной 20 см – этого обычно достаточно.

Угловой адаптер HDMI 90-Degree Adapter for BMPCC 4K/6K устанавливается в HDMI гнездо камеры и фиксируется винтом на корпусе клетки. Это защищает материнскую плату камеры от повреждений при сильных рывках за кабель, а также позволяет аккуратнее разместить кабель.

Верхняя ручка Xeno Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", в котором также установлен резьбовой адаптер с 3/8" на 1/4". Данная версия ручки устанавливается на 1 винт 1/4" с боковыми шпильками, которые предотвращают вращение относительно клетки. Рукоятку можно легко перебросить на боковую панель клетки для съемки с вертикальной ориентацией кадра.

Держатель SSD Drive Holder for T5 создан специально для твердотельных накопителей Samsung T5 (или аналогичных им по размеру). Он устанавливается на 1 винт 1/4". К данному держателю хорошо подходят кабели Tilta USB-C с винтовыми фиксаторами, но можно использовать и любые другие.

Боковая ручка Left Side Advanced Power Handle обладает батарейным отсеком для аккумулятора типа Sony NP-F570, спереди имеется порт USB-C и DC 12В – их можно использовать для питания таких аксессуаров как, например, системы follow focus. Положение боковой ручки регулируется по наклону. Сверху на ней имеется еще один холодный башмак и спусковая кнопка – ручку можно подключить по кабелю в гнездо для спускового тросика (кабель в комплекте). Рукоятку также можно перевернуть и прикрепить к верхней пластине – для ведения вертикальной съемки.

Для установки боковой ручки на планку НАТО в комплект включен адаптер Advanced Left Side Handle Attachment Type VI. Адаптеры для других вариантов крепления можно приобрести отдельно – при этом вам не придется менять всю ручку.

Наконец, нижняя площадка 15mm LWS Baseplate Type VI позволяет установить на клетку 15-мм направляющие в том случае, если вы используете камеру без батарейной ручки Blackmagic. Клетка заводится в верхнее крепление стандарта Arca Swiss, а нижняя часть площадки выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Tilta Dovetail. В центре площадки есть гнездо для установки кейса Tilta M2 SSD Case, который позволяет монтировать современные ультракомпактные SSD диски формата М.2. По бокам площадки располагаются 2 розетки ARRI, в которые можно установить, к примеру, боковые ручки, если вы используете плечевой упор.

На внутренних поверхностях клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры клетки: 197.1 х 58 х 143.5 мм (только клетка)

Вес нетто: 281 г (только клетка)

Вес брутто: 1150 г

Размер упаковки: 29 х 24 х 11 см

Комплектация