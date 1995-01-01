Зарядное устройство Tilta Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
Товар не найден
Характеристики
Описание
Зарядное устройство Tilta Battery Charger позволяет заряжать 2 аккумулятора типа Fujifilm NP-W126 / NP-W126S одновременно. Заряжать можно как через современный USB-C порт, так и через старый USB Micro B. Это дает возможность использовать разные кабели и заряжать батареи не только дома, но и в дороге: от пауэрбанков, USB-розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Устройство очень компактное и легкое, не занимает много места в багаже. Небольшой ЖК-экран отображает ход зарядки и сообщает о возможных ошибках (мигающая иконка батареи). Устройство оснащено всеми необходимыми инструментами защиты и автоматически прекращает подачу питания при достижении 100%, не допуская перезаряда батареи.
- Время зарядки: 2 часа для 1 батареи, 2.5 часа для 2 батарей.
- Входной ток: 5В 2А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
Совместимые камеры:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR