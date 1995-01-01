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Зарядное устройство Tilta Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green

  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
  • Battery Charger для 2х NP-W126S, цвет Forest Green
Код товара:УТ-00090034
Артикул:TBC-W126S-FG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство Tilta Battery Charger позволяет заряжать 2 аккумулятора типа Fujifilm NP-W126 / NP-W126S одновременно. Заряжать можно как через современный USB-C порт, так и через старый USB Micro B. Это дает возможность использовать разные кабели и заряжать батареи не только дома, но и в дороге: от пауэрбанков, USB-розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Устройство очень компактное и легкое, не занимает много места в багаже. Небольшой ЖК-экран отображает ход зарядки и сообщает о возможных ошибках (мигающая иконка батареи). Устройство оснащено всеми необходимыми инструментами защиты и автоматически прекращает подачу питания при достижении 100%, не допуская перезаряда батареи.

  • Время зарядки: 2 часа для 1 батареи, 2.5 часа для 2 батарей.
  • Входной ток: 5В 2А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR