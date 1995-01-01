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Зарядное устройство Tilta Battery Charger для 2х NP-F, зеленое

  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
  • Battery Charger для 2х NP-F, зеленое
Код товара:УТ-00090029
Артикул:TBC-LS-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Tilta Battery Charger позволяет заряжать 2 аккумулятора типа Sony NP-F (NP-FM50, NP-FM500H, NP-F550, NP-F750, NP-F990 и др.) одновременно. Заряжать можно как через современный USB-C порт, так и через старый USB Micro B. Это дает возможность использовать разные кабели и заряжать батареи не только дома, но и в дороге: от пауэрбанков, USB-розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Устройство очень компактное и легкое, не занимает много места в багаже. Небольшой ЖК-экран отображает ход зарядки и сообщает о возможных ошибках (мигающая иконка батареи). Устройство оснащено всеми необходимыми инструментами защиты и автоматически прекращает подачу питания при достижении 100%, не допуская перезаряда батареи.

  • Входной ток:
    • USB Micro B: 5В 2.4А max.
    • USB-C: поддержка QC / PD 9В 2А
  • Время зарядки: зависит от емкости батареи и используемого порта
  • Зарядный ток: 8.4В
    • USB Micro B 5В 2.4А: 1000 мА для 1 аккумулятора, 600 мА для 2 батарей
    • USB-C 9В 2А: 1500 мА для 1 аккумулятора, 1000 мА для 2 батарей
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 125 х 55 х 18.5 мм
  • Вес: 62 г
  • Рабочая температура: 0° - 40° С (при влажности 35% - 95%)
  • Температура хранения: -10° - 50° С (при влажности 45% - 85%)

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB-C

Совместимые устройства:

  • Камкордеры Sony (FDR-AX1, HDR-FX7, HDR-FX1000, HDR-AX2000 и др.)
  • Различная электроника (накамерные мониторы, осветители), использующая батареи NP-F