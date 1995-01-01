Держатель для телефона Tilta ARCA Phone Mounting Bracket, черный

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Код товара: УТ-00083365 Артикул: TA-PMB3-B Код товара: УТ-00083365 Артикул: TA-PMB3-B Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Крепление для смартфона с основанием в форме «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss позволяет быстро устанавливать телефоны на совместимые штативы, стабилизаторы типа DJI RS 3 Mini и другие крепления. Поддерживает телефоны шириной от 57 до 107 мм. Холодный башмак сверху дает возможность установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой осветитель. Силиконовые накладки обеспечивают надежный захват, не царапая корпус смартфона. Размеры: 74.6 х 39.1 х 38 мм

Вес: 68 г

Материалы: алюминиевый сплав, сталь, силикон

Размеры упаковки: 13 х 9 х 8 см

Вес брутто: 140 г Видео Наш обзор

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