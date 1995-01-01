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Держатель для телефона Tilta ARCA Phone Mounting Bracket, черный

  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
  • ARCA Phone Mounting Bracket, черный
Код товара:УТ-00083365
Артикул:TA-PMB3-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление для смартфона с основанием в форме «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss позволяет быстро устанавливать телефоны на совместимые штативы, стабилизаторы типа DJI RS 3 Mini и другие крепления. Поддерживает телефоны шириной от 57 до 107 мм. Холодный башмак сверху дает возможность установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой осветитель. Силиконовые накладки обеспечивают надежный захват, не царапая корпус смартфона.

  • Размеры: 74.6 х 39.1 х 38 мм
  • Вес: 68 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, сталь, силикон
  • Размеры упаковки: 13 х 9 х 8 см
  • Вес брутто: 140 г