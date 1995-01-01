Адаптер Tilta 52mm Filter Tray Adapter Ring для GoPro HERO 10, 11, 12, титаново-серый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074330 Артикул : TA-T42-52-TG

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Адаптер Tilta 52mm Filter Tray Adapter Ring позволяет устанавливать светофильтры диаметром 52 мм на клетку Tilta для камер GoPro HERO 10 / 11 / 12. Клетка продается отдельно. Адаптер выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер Tilta 52mm Filter Tray Adapter Ring позволяет устанавливать светофильтры диаметром 52 мм на клетку Tilta для камер GoPro HERO 10 / 11 / 12. Клетка продается отдельно. Адаптер выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Вес с упаковкой: 80 г

Размеры упаковки: 13 х 11 х 9 см

Комплектация: адаптер для светофильтров 52 мм, шестигранный ключ

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