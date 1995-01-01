Адаптер Tilta 52mm Filter Tray Adapter Ring для GoPro HERO 10, 11, 12, черный
Код товара : УТ-00074329
Артикул : TA-T42-52-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер Tilta 52mm Filter Tray Adapter Ring позволяет устанавливать светофильтры диаметром 52 мм на клетку Tilta для камер GoPro HERO 10 / 11 / 12. Клетка продается отдельно. Адаптер выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и долговечность.
- Вес с упаковкой: 80 г
- Размеры упаковки: 13 х 11 х 9 см
- Комплектация: адаптер для светофильтров 52 мм, шестигранный ключ
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