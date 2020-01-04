Противовес Tilta 500G Counterweight создан для плечевого упора Lightweight Shoulder Rig. Он позволяет сместить центр тяжести упора с камерой для обеспечения лучшего баланса и снижения нагрузки на руки. Устанавливается в резьбовое гнездо 1/4"-20 (встроенный винт). Два противовеса (и более) можно состыковать друг с другом, если одного недостаточно: для этого с другой стороны предусмотрено такое же гнездо 1/4"-20. 500G Counterweight также может использоваться для балансировки тяжелых камер на электронных или механических стабилизаторах, для этого дополнительно потребуются крепления Side Arm Counterweight Clamp или Quick Release Baseplate Counterweight Adapter.