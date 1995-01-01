Поддержка объектива Tilta 19mm Pro Lens Support
Код товара : УТ-00074296
Артикул : LS-T08
Предзаказ
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Tilta 19mm Pro Lens Support устанавливается на 19-мм направляющие для поддержки объективов, у которых на корпусе имеется гнездо 3/8"-16 (как правило, такое встречается только у профессиональных кинообъективов), которые могут провисать в байонетном креплении, что вызывает перекос оптической оси относительно фокальной плоскости и, соответственно, ухудшение качества изображения. Также предотвращает вращение объектива при использовании сильных follow focus приводов.
Установите поддержку на 19-мм направляющие стержни, подведите ее к гнезду на корпусе объектива и закрутите в него поддерживающий винт.
Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
Вес: 135 г