Описание

Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности, снижает пропускную способность объектива на 2 - 8 ступеней экспозиции. Оправа фильтра алюминиевая, вращается без отсечек, плавно. Ступени на оправе отмечены точками (приблизительные, некалиброванные значения). Фильтры такого типа в основном используются при съемке видео под открытым небом, так как освещенность сцены может постоянно меняться, и оператору необходимо своевременно корректировать степень затемнения фильтра.

Фильтры переменной плотности не защищены от эффекта кросс-поляризации, то есть сдвига цветового баланса и крестообразного виньетирования. Не рекомендуется использовать фильтр на максимальном и близком к нему значениях затемнения, а также на широкоугольной оптике. При использовании стандартной (50 мм) и длиннофокусной оптики крестообразное виньетирование будет заметно значительно меньше. Также рекомендуется использовать ручной баланс белого с замером по серой карте. Замер следует производить после установки фильтра.