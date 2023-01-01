Светофильтр Tiffen UV Protector 55mm
Код товара : УТ-00055208
Артикул : 55UVP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Защитный ультрафиолетовый фильтр от Tiffen, США. Относится к бюджетной линейке: просветляющее покрытие однослойное (по одному слою с каждой стороны фильтра), светопропускаемость приблизительно 97%. Оправа из черненого алюминия, спереди присутствует резьба для крышки объектива или еще одного светофильтра.
По технологии ColorCore UV пленка располагается между двумя стеклами, которые затем полируются до достижения плоской поверхности, допустимое отклонение составляет 2.5 мкм. Затем фильтр убирается в оправу.
Ультрафиолетовые фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую УФ-спектром солнечного света, которая наиболее заметна при съемке в горах и на море. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от грязи, царапин и потертостей.