Описание

Базовый поляризационный фильтр от Tiffen. Простое однослойное просветление, тонкая алюминиевая оправа с чернением. Снижает светопропускаемость приблизительно на 2 ступени (варьируется в зависимости от положения солнца). Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков*

* При использовании поляризационного фильтра в пейзажной съемке лучшие результаты достигаются при фотографировании под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.