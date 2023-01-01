Светофильтр Tiffen Circular Polarizing 72mm
Код товара : УТ-00055219
Артикул : 72CP
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Базовый поляризационный фильтр от Tiffen. Простое однослойное просветление, тонкая алюминиевая оправа с чернением. Снижает светопропускаемость приблизительно на 2 ступени (варьируется в зависимости от положения солнца). Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков*
* При использовании поляризационного фильтра в пейзажной съемке лучшие результаты достигаются при фотографировании под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.