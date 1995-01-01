Сумка Thule Subterra 2 Toiletry, черная

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Код товара: УТ-00085825 Артикул: 3205068 Код товара: УТ-00085825 Артикул: 3205068 Вес 0,25 кг Вместимость отсека для камеры Для аксессуаров Размеры внешние 26,5 x 14 x 15 см Вместимость туалетные и косметические принадлежности, аксессуары Цвет Черный Материал нейлон, полиэфир Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0,25 кг Вместимость отсека для камеры Для аксессуаров Размеры внешние 26,5 x 14 x 15 см Вместимость туалетные и косметические принадлежности, аксессуары Цвет Черный Материал нейлон, полиэфир Описание Стильная и универсальная сумка-органайзер Subterra 2 Toiletry с многофункциональной модульной конструкцией позволит аккуратно и эргономично разместить туалетные и косметические принадлежности, защитив при этом другие вещи в багаже от протечек жидкостей. Модель полностью покрыта полиуретаном, благодаря чему она легко чистится.​ Преимущества: Легкий уход благодаря чистящемуся внутреннему покрытию из полиуретана.

Съемный органайзер позволит быстро достать жидкости и кремы для предъявления сотрудникам аэропорта во время личного досмотра багажа.

Складывающийся ремешок надежно крепится к кронштейну для полотенец для удобного размещения и хранения органайзера-косметички в отеле и ванной комнате.

Протираемая сетчатая панель на молнии на клапане проема и дополнительный сетчатый карман внутри позволяют по-разному складывать вещи.

Сертификация Bluesign, гарантирующая применение компанией-производителем самых совершенных из имеющихся технологий для минимизации вредных последствий для потребителей и окружающей среды.

Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водонепроницаемым покрытием без фторуглеродов. Видео Наш обзор

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