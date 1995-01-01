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Сумка Thule Subterra 2 Toiletry, черная

  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
  • Subterra 2 Toiletry, черная
Код товара:УТ-00085825
Артикул:3205068

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильная и универсальная сумка-органайзер Subterra 2 Toiletry с многофункциональной модульной конструкцией позволит аккуратно и эргономично разместить туалетные и косметические принадлежности, защитив при этом другие вещи в багаже от протечек жидкостей. Модель полностью покрыта полиуретаном, благодаря чему она легко чистится.​

Преимущества:

  • Легкий уход благодаря чистящемуся внутреннему покрытию из полиуретана.
  • Съемный органайзер позволит быстро достать жидкости и кремы для предъявления сотрудникам аэропорта во время личного досмотра багажа.
  • Складывающийся ремешок надежно крепится к кронштейну для полотенец для удобного размещения и хранения органайзера-косметички в отеле и ванной комнате.
  • Протираемая сетчатая панель на молнии на клапане проема и дополнительный сетчатый карман внутри позволяют по-разному складывать вещи.
  • Сертификация Bluesign, гарантирующая применение компанией-производителем самых совершенных из имеющихся технологий для минимизации вредных последствий для потребителей и окружающей среды.
  • Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водонепроницаемым покрытием без фторуглеродов.