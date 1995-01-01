Сумка Thule Subterra 2 Toiletry, черная
Код товара:УТ-00085825
Артикул:3205068
Товар не найден
Характеристики
Вес0,25 кг
Вместимость отсека для камерыДля аксессуаров
Размеры внешние26,5 x 14 x 15 см
Вместимостьтуалетные и косметические принадлежности, аксессуары
ЦветЧерный
Материалнейлон, полиэфир
Описание
Стильная и универсальная сумка-органайзер Subterra 2 Toiletry с многофункциональной модульной конструкцией позволит аккуратно и эргономично разместить туалетные и косметические принадлежности, защитив при этом другие вещи в багаже от протечек жидкостей. Модель полностью покрыта полиуретаном, благодаря чему она легко чистится.
Преимущества:
- Легкий уход благодаря чистящемуся внутреннему покрытию из полиуретана.
- Съемный органайзер позволит быстро достать жидкости и кремы для предъявления сотрудникам аэропорта во время личного досмотра багажа.
- Складывающийся ремешок надежно крепится к кронштейну для полотенец для удобного размещения и хранения органайзера-косметички в отеле и ванной комнате.
- Протираемая сетчатая панель на молнии на клапане проема и дополнительный сетчатый карман внутри позволяют по-разному складывать вещи.
- Сертификация Bluesign, гарантирующая применение компанией-производителем самых совершенных из имеющихся технологий для минимизации вредных последствий для потребителей и окружающей среды.
- Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водонепроницаемым покрытием без фторуглеродов.