Чехол Thule Subterra 2 Powershuttle Plus предназначен для компактного и аккуратного ношения различных аксессуаров в рюкзаках или больших сумках. Плотные стенки с мягкой подкладкой защищают технику от ударов, потертостей, царапин. Есть отдельный кармашек на молнии, куда можно положить, например, паспорт, электронные карты или записную книжку. Основное пространство организуется с помощью пары разделителей на липучках. Небольшие открытые кармашки и эластичные петли – для зарядных устройств, пауэрбанка, кабелей, ключей. Чехол выполнен из прочных экологичных материалов, молнии производства YKK отличаются надежностью и долговечностью.

Cертификация Bluesign®

Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики