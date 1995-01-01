Чехол Thule Subterra 2 Powershuttle Plus для аксессуаров, черный
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Характеристики
Описание
Чехол Thule Subterra 2 Powershuttle Plus предназначен для компактного и аккуратного ношения различных аксессуаров в рюкзаках или больших сумках. Плотные стенки с мягкой подкладкой защищают технику от ударов, потертостей, царапин. Есть отдельный кармашек на молнии, куда можно положить, например, паспорт, электронные карты или записную книжку. Основное пространство организуется с помощью пары разделителей на липучках. Небольшие открытые кармашки и эластичные петли – для зарядных устройств, пауэрбанка, кабелей, ключей. Чехол выполнен из прочных экологичных материалов, молнии производства YKK отличаются надежностью и долговечностью.
Cертификация Bluesign®
Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Характеристики
- Размеры внешние: 24 х 18 х 9 см
- Материалы: нейлон, полиэстер 800D
- Вместимость: аксессуары, электроника, кабели
- Вес: 0.2 кг
- Страна производства: Камбоджа