Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Чехол Thule Subterra 2 Powershuttle Plus для аксессуаров, черный

  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
  • Subterra 2 Powershuttle Plus для электроники и аксессуаров, черный
Код товара:УТ-00081655
Артикул:3205043

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Чехол Thule Subterra 2 Powershuttle Plus предназначен для компактного и аккуратного ношения различных аксессуаров в рюкзаках или больших сумках. Плотные стенки с мягкой подкладкой защищают технику от ударов, потертостей, царапин. Есть отдельный кармашек на молнии, куда можно положить, например, паспорт, электронные карты или записную книжку. Основное пространство организуется с помощью пары разделителей на липучках. Небольшие открытые кармашки и эластичные петли – для зарядных устройств, пауэрбанка, кабелей, ключей. Чехол выполнен из прочных экологичных материалов, молнии производства YKK отличаются надежностью и долговечностью.

Cертификация Bluesign®
Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики

  • Размеры внешние: 24 х 18 х 9 см
  • Материалы: нейлон, полиэстер 800D
  • Вместимость: аксессуары, электроника, кабели
  • Вес: 0.2 кг
  • Страна производства: Камбоджа