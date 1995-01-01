Thule Subterra 2 PowerShuttle — продуманная система хранения зарядных устройств, шнуров, мелкой электроники, ручек и других вещей.

Отделения для небольших аксессуаров - Разместите кабели, переходники, наушники и небольшие аксессуары в удобных карманах различного размера или закрепите в эластичных петлях.

Удобное и безопасное хранение важных вещей - Паспорт или записную книжку можно положить в легкодоступный накладной карман или надежный карман на молнии.

Эластичные карманы помогают поддерживать идеальный порядок - Эластичные карманы плотно охватывают и фиксируют на месте мелкие предметы — или растягиваются, чтобы в них поместились предметы побольше.

Прочные материалы - Изготовлен из прочных материалов с использованием мягкой подкладки и молний YKK для долгой службы и надежной защиты.

Компактная конструкция - Благодаря компактной конструкции эту модель удобно класть в более объемную сумку и вынимать из нее даже в людном месте, благодаря чему нужные вещи всегда будут у вас под рукой.

Ключи всегда под рукой - Прикрепите ключи к специальному брелоку в кармане не молнии или снаружи, чтобы они не потерялись и не мешали вам.