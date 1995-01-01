Чехол для ноутбука Thule Subterra 2 — идеальная модель для современного путешественника: минималистичная и с продуманной конструкцией. Стильный и прочный чехол для надежной защиты MacBook 16" или других ноутбуков аналогичных размеров. Мягкая внутренняя отделка и уплотненные стенки обеспечивают надежную защиту от царапин и случайных ударов во время перевозки.

Особенности:

Футляры для ноутбука и планшета - Футляр с мягкой подкладкой для MacBook с диагональю экрана 16 дюймов

- Футляр с мягкой подкладкой для MacBook с диагональю экрана 16 дюймов Защита ваших вещей - Мягкая подкладка на ребристом пластике EVA премиум-класса гарантирует защиту ноутбука

- Мягкая подкладка на ребристом пластике EVA премиум-класса гарантирует защиту ноутбука Карман для самых нужных аксессуаров - В передний карман для аксессуаров можно положить любые небольшие предметы

- В передний карман для аксессуаров можно положить любые небольшие предметы Быстрый доступ к вещам - Молния на боковой и верхней части позволяет быстро извлечь ноутбук как в горизонтальном, так и в вертикальном положении

- Молния на боковой и верхней части позволяет быстро извлечь ноутбук как в горизонтальном, так и в вертикальном положении Качественные материалы - Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водостойким покрытием без фторуглеродов — химических веществ, которые могут нанести вред окружающей среде

Сертификация Bluesign®

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