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Чехол Thule Subterra 2, для MacBook 16, черный

  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
  • Subterra 2, для MacBook 16, черный
Код товара:УТ-00084577
Артикул:3205032

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол для ноутбука Thule Subterra 2 — идеальная модель для современного путешественника: минималистичная и с продуманной конструкцией. Стильный и прочный чехол для надежной защиты MacBook 16" или других ноутбуков аналогичных размеров. Мягкая внутренняя отделка и уплотненные стенки обеспечивают надежную защиту от царапин и случайных ударов во время перевозки.

Особенности:

  • Футляры для ноутбука и планшета - Футляр с мягкой подкладкой для MacBook с диагональю экрана 16 дюймов
  • Защита ваших вещей - Мягкая подкладка на ребристом пластике EVA премиум-класса гарантирует защиту ноутбука
  • Карман для самых нужных аксессуаров - В передний карман для аксессуаров можно положить любые небольшие предметы
  • Быстрый доступ к вещам - Молния на боковой и верхней части позволяет быстро извлечь ноутбук как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
  • Качественные материалы - Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водостойким покрытием без фторуглеродов — химических веществ, которые могут нанести вред окружающей среде

Сертификация Bluesign®
Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.