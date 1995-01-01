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Чехол Thule Subterra 2 для MacBook 14″, черный

  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
  • Subterra 2 для MacBook 14″, черный
Код товара:УТ-00081654
Артикул:3205031

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильный и прочный чехол для надежной защиты MacBook 14" или других ноутбуков аналогичных размеров. Мягкая внутренняя отделка и уплотненные стенки обеспечивают надежную защиту от царапин и случайных ударов во время перевозки. Простой минималистичный дизайн: широко открывающееся основное отделение на молнии и карман для мелких аксессуаров (кабеля, зарядного устройства, внешнего жесткого диска).

Характеристики

  • Размеры внешние: 36 х 26 х 3.5 см
  • Размеры внутренние: 31.3 х 22.1 х 1.6 см
  • Материалы: нейлон, полиэстер 800D
  • Вместимость: Apple MacBook 14″ или аналогичный ноутбук
  • Вес: 0.2 кг
  • Страна производства: Камбоджа

Cертификация Bluesign®
Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.