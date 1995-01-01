Чехол Thule Subterra 2 для MacBook 14″, черный
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Характеристики
Описание
Стильный и прочный чехол для надежной защиты MacBook 14" или других ноутбуков аналогичных размеров. Мягкая внутренняя отделка и уплотненные стенки обеспечивают надежную защиту от царапин и случайных ударов во время перевозки. Простой минималистичный дизайн: широко открывающееся основное отделение на молнии и карман для мелких аксессуаров (кабеля, зарядного устройства, внешнего жесткого диска).
Характеристики
- Размеры внешние: 36 х 26 х 3.5 см
- Размеры внутренние: 31.3 х 22.1 х 1.6 см
- Материалы: нейлон, полиэстер 800D
- Вместимость: Apple MacBook 14″ или аналогичный ноутбук
- Вес: 0.2 кг
- Страна производства: Камбоджа
Cертификация Bluesign®
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