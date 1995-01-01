Стильный и прочный чехол для надежной защиты MacBook 14" или других ноутбуков аналогичных размеров. Мягкая внутренняя отделка и уплотненные стенки обеспечивают надежную защиту от царапин и случайных ударов во время перевозки. Простой минималистичный дизайн: широко открывающееся основное отделение на молнии и карман для мелких аксессуаров (кабеля, зарядного устройства, внешнего жесткого диска).

Характеристики

Размеры внешние: 36 х 26 х 3.5 см

36 х 26 х 3.5 см Размеры внутренние: 31.3 х 22.1 х 1.6 см

31.3 х 22.1 х 1.6 см Материалы: нейлон, полиэстер 800D

нейлон, полиэстер 800D Вместимость: Apple MacBook 14″ или аналогичный ноутбук

Apple MacBook 14″ или аналогичный ноутбук Вес: 0.2 кг

0.2 кг Страна производства: Камбоджа

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