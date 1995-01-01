Рюкзак Thule Notus Backpack 20L Black, ноутбук до 16"
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Характеристики
Описание
Thule Notus Backpack 20L – это доступный, удобный и функциональный рюкзак из экологичных материалов, который идеально подходит для учебы и повседневного ношения. В области спинки располагается карман с мягкой подкладкой, в который помещается MacBook Pro 16" или любой другой тонкий ноутбук с диагональю экрана 15-16. Рюкзак выполнен из полиэстера плотностью 600D и нейлона 400D – легких и прочных материалов. Молнии производства YKK очень надежны и долговечны.
Небольшие аксессуары, канцелярские принадлежности, снэки можно безопасно хранить во внутреннем кармане на молнии, где их всегда легко найти. По бокам располагается пара карманов для термоса / бутылки воды или складного зонтика. В переднем кармане на молнии также можно носить разные мелочи. Благодаря пришитому ремешку с кольцом для ключей вы никогда не забудете их дома.
Рюкзак в целом внешне выполнен в очень сдержанном, минималистичном стиле. Оригинальные детали: светлая коричневая подкладка с геометрическим узором, а также тисненый узор на концах наплечных ремней и верхней ручке.
Cертификация Bluesign®
Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Характеристики
- Размеры внешние: 45 х 30 х 22 см
- Размеры внутренние: полезный объем: 20 литров
- Материалы: полиэстер 600D, нейлон 400D, молнии YKK
- Вместимость: ноутбук до 16", личные вещи
- Вес: 0.57 кг
- Страна производства: Вьетнам