Thule Notus Backpack 20L – это доступный, удобный и функциональный рюкзак из экологичных материалов, который идеально подходит для учебы и повседневного ношения. В области спинки располагается карман с мягкой подкладкой, в который помещается MacBook Pro 16" или любой другой тонкий ноутбук с диагональю экрана 15-16. Рюкзак выполнен из полиэстера плотностью 600D и нейлона 400D – легких и прочных материалов. Молнии производства YKK очень надежны и долговечны.

Небольшие аксессуары, канцелярские принадлежности, снэки можно безопасно хранить во внутреннем кармане на молнии, где их всегда легко найти. По бокам располагается пара карманов для термоса / бутылки воды или складного зонтика. В переднем кармане на молнии также можно носить разные мелочи. Благодаря пришитому ремешку с кольцом для ключей вы никогда не забудете их дома.

Рюкзак в целом внешне выполнен в очень сдержанном, минималистичном стиле. Оригинальные детали: светлая коричневая подкладка с геометрическим узором, а также тисненый узор на концах наплечных ремней и верхней ручке.

Cертификация Bluesign®

Bluesign® — международный стандарт, призванный снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики