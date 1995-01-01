Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 14, дюймов, MacBook Air с диагональю экрана 13 дюймов или для других ноутбуков размером до 12,31 x 8,71 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин.

Характеристики: