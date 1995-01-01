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Чехол Thule Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный

  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
Код товара:УТ-00078725
Артикул:3204902

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 14, дюймов, MacBook Air с диагональю экрана 13 дюймов или для других ноутбуков размером до 12,31 x 8,71 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин.

Характеристики:

  • Размеры: 33 x 3 x 25.5 см
  • Отсек для ноутбука: 31.3 x 22.1 x 1.6 см
  • Вес: 0.38 кг
  • Материал: Полиуретан