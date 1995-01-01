Чехол Thule Gauntlet 4 Sleeve 14' для MacBook 14'', черный
Код товара:УТ-00078725
Артикул:3204902
Товар не найден
Характеристики
Вес0.38 кг
Размеры внешние33 x 3 x 25.5 см
Размеры внутренние31.3 x 22.1 x 1.6 см
Вместимостьноутбук MacBook 14"
ЦветЧерный
Чехол дляНоутбуков
Материалполиуретан
Страна производстваШвеция
Описание
Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 14, дюймов, MacBook Air с диагональю экрана 13 дюймов или для других ноутбуков размером до 12,31 x 8,71 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин.
Характеристики:
- Размеры: 33 x 3 x 25.5 см
- Отсек для ноутбука: 31.3 x 22.1 x 1.6 см
- Вес: 0.38 кг
- Материал: Полиуретан