Универсальный органайзер 2-в-1, который состоит из кошелька для документов и сумки для гаджетов. В съемном кошельке на молнии ваши паспорт, кредитные карты и другие личные вещи будут под надежной защитой: предусмотрена радиочастотная блокировка RFID Block. Два эластичных внутренних кармашка выполнены точно под размер банковских карт. Кошелек крепится внутри органайзера с помощью мощных магнитов.

Благодаря универсальной конструкции 2-в-1 вы можете брать в дорогу весь органайзер или использовать только кошелек. Ручку, кабели для зарядки, USB-флешку, беспроводные наушники и другие важные мелочи можно аккуратно разместить в сетчатых отделениях на молнии и открытых накладных карманах. Для ношения в руке предусмотрена ручка, органайзер также удобно носить в рюкзаке или большой сумке.

Характеристики: