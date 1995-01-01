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Дорожный органайзер Thule Crossover 2 Travel Organizer, черный

  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
  • Crossover 2 Travel Organizer, черный
Код товара:УТ-00082813
Артикул:3205265

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный органайзер 2-в-1, который состоит из кошелька для документов и сумки для гаджетов. В съемном кошельке на молнии ваши паспорт, кредитные карты и другие личные вещи будут под надежной защитой: предусмотрена радиочастотная блокировка RFID Block. Два эластичных внутренних кармашка выполнены точно под размер банковских карт. Кошелек крепится внутри органайзера с помощью мощных магнитов.

Благодаря универсальной конструкции 2-в-1 вы можете брать в дорогу весь органайзер или использовать только кошелек. Ручку, кабели для зарядки, USB-флешку, беспроводные наушники и другие важные мелочи можно аккуратно разместить в сетчатых отделениях на молнии и открытых накладных карманах. Для ношения в руке предусмотрена ручка, органайзер также удобно носить в рюкзаке или большой сумке.

Характеристики:

  • Размеры: 12 x 5 x 21 см
  • Вес: 0.14 кг
  • Материал: нейлон
  • Страна производства: Вьетнам