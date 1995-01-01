Thule Crossover 2 – это незаменимый аксессуар в поездках: идеального размера, с тщательно продуманным дизайном, прост в использовании и уходе. Сложите крупные предметы в легкодоступное главное отделение с широким проемом, а небольшие — во внутренние сетчатые накладные карманы. Два боковых кармана из водостойкого материала подходят для хранения бутылочек с жидкостями, зубной щетки, бритвы. Клапан, закрывающий главное отделение, надежно крепится к сушилке для полотенец, что позволяет удобно разместить косметичку-органайзер в ванной комнате. Благодаря удобным ручкам вы с легкостью сможете носить сумку в руке или повесить на крючок.

Размеры: 15 x 9 x 24 см

Вес: 0.18 кг

Материал: нейлон

Цвет: черный

Артикул модели: C2TB101