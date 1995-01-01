Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Thule Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей

  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
  • Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
Код товара:УТ-00082812
Артикул:3205266

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Thule Crossover 2 – это незаменимый аксессуар в поездках: идеального размера, с тщательно продуманным дизайном, прост в использовании и уходе. Сложите крупные предметы в легкодоступное главное отделение с широким проемом, а небольшие — во внутренние сетчатые накладные карманы. Два боковых кармана из водостойкого материала подходят для хранения бутылочек с жидкостями, зубной щетки, бритвы. Клапан, закрывающий главное отделение, надежно крепится к сушилке для полотенец, что позволяет удобно разместить косметичку-органайзер в ванной комнате. Благодаря удобным ручкам вы с легкостью сможете носить сумку в руке или повесить на крючок.

  • Размеры: 15 x 9 x 24 см
  • Вес: 0.18 кг
  • Материал: нейлон
  • Цвет: черный
  • Артикул модели: C2TB101