Сумка Thule Crossover 2 Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей
Код товара:УТ-00082812
Артикул:3205266
Товар не найден
Характеристики
Вес0.18 кг
Размеры внешние24 х 15 х 9 см
Вместимостьгигиенические принадлежности, косметика
ЦветЧерный
Чехол для Аксессуаров
Материалнейлон
Описание
Thule Crossover 2 – это незаменимый аксессуар в поездках: идеального размера, с тщательно продуманным дизайном, прост в использовании и уходе. Сложите крупные предметы в легкодоступное главное отделение с широким проемом, а небольшие — во внутренние сетчатые накладные карманы. Два боковых кармана из водостойкого материала подходят для хранения бутылочек с жидкостями, зубной щетки, бритвы. Клапан, закрывающий главное отделение, надежно крепится к сушилке для полотенец, что позволяет удобно разместить косметичку-органайзер в ванной комнате. Благодаря удобным ручкам вы с легкостью сможете носить сумку в руке или повесить на крючок.
- Размеры: 15 x 9 x 24 см
- Вес: 0.18 кг
- Материал: нейлон
- Цвет: черный
- Артикул модели: C2TB101