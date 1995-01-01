Рюкзак для ноутбука, в котором всегда идеальный порядок. Ударостойкий карман SafeZone надежно защищает хрупкую технику, а карман PowerPocket позволяет аккуратно расположить внешний аккумулятор (пауэрбанк) и зарядные шнуры, он упрощает зарядку электронных устройств на ходу. Специальный карман, блокирующий радиосигналы (RFID), защитит вашу личную информацию от кражи, а два отделения с плотной подкладкой идеально подойдут для ноутбука 14” и планшета 10,1". Стильный рюкзак для ноутбука Thule Crossover 2 изготовлен из легких водонепроницаемых материалов, надежно защищающих ваши вещи.

Основные особенности:

Все небольшие предметы (телефон, очки) надежно защищены в ударопрочном термоформованном отделении SafeZone с застегивающимся на молнию карманом, при этом вы легко можете найти и достать нужную вещь.

Отделение с мягкой подкладкой и усиленной конструкцией SafeEdge для защиты ноутбука с диагональю экрана до 14 дюймов.

Удобно разместите небольшую электронику и аксессуары в переднем кармане PowerPocket с помощью внутренних кармашков, эластичных петель и сетчатого кармана на молнии.

с помощью внутренних кармашков, эластичных петель и сетчатого кармана на молнии. Специальная система прокладки и фиксации кабеля обеспечивает зарядку мобильных устройств во время движения.

Отдельный карман с мягкой подкладкой для хранения и защиты планшета с диагональю экрана 10,1''.

В главном отделении предусмотрены сетчатый карман на молнии и большой накладной карман для раздельного хранения вещей, тетрадей, документов.

Вместительные боковые карманы на молнии для бутылки воды и складного зонта

Карман с блокировкой радиорадиочастотной идентификации (RFID) для защиты персональных данных.

Петля на спинке для надежного крепления рюкзака к чемодану на колесиках

Прочная конструкция с выступающими вставками для дополнительной защиты. Легкий, износостойкий материал и крупные застежки-молнии №10

Характеристики

Размеры внешние: 43 х 31 х 19 см

43 х 31 х 19 см Размеры внутренние: отсек для ноутбука: 38.4 х 24.3 х 2.5 см, общий полезный объем: 20 литров

отсек для ноутбука: 38.4 х 24.3 х 2.5 см, общий полезный объем: 20 литров Материалы: нейлон

нейлон Вместимость: личные вещи, мобильные устройства, документы, ноутбук до 14"

личные вещи, мобильные устройства, документы, ноутбук до 14" Вес: 1.09 кг

1.09 кг Страна производства: Вьетнам

Максимально протестировано

В Thule Test Center™ в Хиллерсторпе (Швеция) мы подвергаем наши изделия жесточайшим испытаниям. Все сумки Thule прошли суровые испытания, и мы можем гарантировать, что они долго вам прослужат. Наши чемоданы проходят через 50 тестов прежде, чем получить логотип Thule. Мы являемся партнерами системы bluesign® — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.