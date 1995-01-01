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Рюкзак Thule Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"

  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
  • Construct Backpack 24L Black для ноутбука 15.6"
Код товара:УТ-00081651
Артикул:3204167

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Среднеразмерный городской рюкзак для ноутбука 15.6" и личных вещей. Большое количество карманов позволяет аккуратно расположить множество повседневных мелочей. Анатомическая спинка с вентиляционными каналами, широкие лямки и верхняя ручка с внутренними уплотнителями обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня.

Основные особенности

  • Карман с мягкой подкладкой для ноутбука 15.6" (ближайший к спинке)
  • Защитный верхний карман из формованной EVA пены с мягкой подкладкой для хранения телефона или очков
  • Передний карман отлично растягивается и подойдет для хранения верхней одежды
  • Специальный карман с мягкой подкладкой для планшета с диагональю экрана до 10,5 дюйма
  • Органайзер с множеством карманов для хранения аксессуаров и электроники
  • Кабели и ключи можно хранить во внутреннем сетчатом кармане на молнии, где их всегда легко найти
  • Боковые растягивающиеся карманы позволяют удобно хранить бутылки с водой, зонтики, другие аксессуары
  • Специальный ремень для надежного крепления рюкзака к чемодану на колесиках
  • Изготовлен из прочных, водостойких материалов, украшен стильными металлическими деталями и молниями YKK
  • Мягкая задняя панель, изготовленная из «дышащих» материалов, и ручка для переноски с мягкой подкладкой для еще большего комфорта в пути

Максимально протестировано
В Thule Test Center™ в Хиллерсторпе (Швеция) мы подвергаем наши изделия жесточайшим испытаниям. Все сумки Thule прошли суровые испытания, и мы можем гарантировать, что они долго вам прослужат. Наши чемоданы проходят через 50 тестов прежде, чем получить логотип Thule. Мы являемся партнерами системы bluesign® — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики

  • Размеры внешние: 47 х 32 х 24.5 см
  • Размеры внутренние: полезный объем: 24 литра
  • Материалы: нейлон
  • Вместимость: ноутбук 15.6", планшет 10", личные вещи
  • Вес: 0.89 кг
  • Страна производства: Камбоджа