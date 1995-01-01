Среднеразмерный городской рюкзак для ноутбука 15.6" и личных вещей. Большое количество карманов позволяет аккуратно расположить множество повседневных мелочей. Анатомическая спинка с вентиляционными каналами, широкие лямки и верхняя ручка с внутренними уплотнителями обеспечивают комфорт при ношении в течение всего дня.

Основные особенности

Карман с мягкой подкладкой для ноутбука 15.6" (ближайший к спинке)

Защитный верхний карман из формованной EVA пены с мягкой подкладкой для хранения телефона или очков

Передний карман отлично растягивается и подойдет для хранения верхней одежды

Специальный карман с мягкой подкладкой для планшета с диагональю экрана до 10,5 дюйма

Органайзер с множеством карманов для хранения аксессуаров и электроники

Кабели и ключи можно хранить во внутреннем сетчатом кармане на молнии, где их всегда легко найти

Боковые растягивающиеся карманы позволяют удобно хранить бутылки с водой, зонтики, другие аксессуары

Специальный ремень для надежного крепления рюкзака к чемодану на колесиках

Изготовлен из прочных, водостойких материалов, украшен стильными металлическими деталями и молниями YKK

Мягкая задняя панель, изготовленная из «дышащих» материалов, и ручка для переноски с мягкой подкладкой для еще большего комфорта в пути

Максимально протестировано

В Thule Test Center™ в Хиллерсторпе (Швеция) мы подвергаем наши изделия жесточайшим испытаниям. Все сумки Thule прошли суровые испытания, и мы можем гарантировать, что они долго вам прослужат. Наши чемоданы проходят через 50 тестов прежде, чем получить логотип Thule. Мы являемся партнерами системы bluesign® — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики