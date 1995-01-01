Комплект прочных сумок малого и среднего размера для компрессионной упаковки поможет упаковать вещи максимально компактно и организованно. Полупрозрачные компрессионные сумки, позволяют взять с собой больше вещей, которые будут более удобно и упорядоченно упакованы благодаря сжатию. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.

Включает одну маленькую и одну среднюю сумку Thule Compression Packing Cube. Прочная компрессионная молния позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы взять с собой больше одежды. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении. Размер комплекта соответствует размеру ручной клади, при этом остается дополнительное место. Сумки малого размера идеальны для хранения носков, нижнего белья и футболок, а сумки среднего размера — для размещения джинсов, леггинсов и рубашек.

Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту bluesign® и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать.

Thule Compression Packing Cube Small:

Размеры в разложенном виде: 26 x 18 x 11 см

Размеры в сложенном виде: 25 x 18 x 3 см

Thule Compression Packing Cube Medium:

Размеры в разложенном виде: 36 x 25 x 15 см

Размеры в сложенном виде: 34 x 23 x 3 см

Характеристики:​