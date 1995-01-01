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Комплект сумок Thule Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray

  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
  • Compression Packing Cube Set, для одежды, цвет Pond Gray
Код товара:УТ-00080210
Артикул:3205112

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект включает один маленький и один средний чехол Thule Compression Packing Cube. Прочная компрессионная молния YKK позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы одежда занимала меньше места в багаже. Благодаря полупрозрачной ткани можно eвидеть, что находится в закрытом чехле, не открывая его. Чехлы малого размера идеальны для хранения носков, нижнего белья и футболок, а среднего размера — для размещения джинсов, брюк, рубашек, тонких курток-ветровок.

Прочный нейлон «рип-стоп» плотностью 100D, соответствующий экологическому стандарту bluesign® и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать на крючок. Размер комплекта соответствует чемодану или рюкзаку размера ручной клади, при этом еще остается дополнительное место. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.

Размеры изделия:

  • Thule Compression Packing Cube Small
    • в разложенном виде: 26 x 18 x 11 см;
    • в сложенном виде: 25 x 18 x 3 см;
  • Thule Compression Packing Cube Medium
    • в разложенном виде: 36 x 25 x 15 см;
    • в сложенном виде: 34 x 23 x 3 см
  • Общий вес: 0.21 кг
  • Материал: рип-стоп нейлон 100D
  • Цвет: Pond Gray