Прочная компрессионная молния позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы взять с собой больше одежды. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении. Совместимость с багажными сумками и чемоданами любых размеров и производителей (в ручную кладь помещается 2 сумки среднего размера или 1 средняя и 2 маленьких сумки). Удобно использовать для брюк, рубашек и верхнего трикотажа (рекомендуем скатывать вещи в виде рулона — при этом экономится место и вещи не так сильно мнутся).

Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту Bluesign и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.

Характеристики: