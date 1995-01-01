Сумка Thule Aion Toiletry Bag, для гигиенических принадлежностей, цвет нутрия
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Характеристики
Описание
Thule Aion Toiletry Bag – небольшая сумочка для гигиенических принадлежностей. Выполнена из водостойкой вощеной парусины (полиэстер 600D) – очень приятного на ощупь материала, который с возрастом начинает выглядеть интереснее нового. Ткань с водоотталкивающей пропиткой, дно дополнительно усилено хайпалоном (синтетический каучук), поэтому вы можете спокойно ставить сумочку на мокрые поверхности, такие как раковины или полочки в ванной / туалетной комнате – содержимое не промокнет. При загрязнении дно легко очищается обычной влажной салфеткой.
Сумка прорезинена внутри, поэтому даже если вы забудете закрыть какой-нибудь флакон или тюбик крема, жидкость останется внутри, не запачкав остальной багаж. Почистить сумку внутри тоже не проблема: просто промойте ее под струей воды и протрите салфеткой или полотенцем. Отдельный небольшой полупрозрачный чехол для кремов и жидкостей поможет быстро пройти проверку службы безопасности в аэропорту. Два небольших внутренних кармашка позволяют лучше организовать содержимое. Небольшой ремешок позволяет повесить сумку (в открытом виде) на крючок или поручень для удобного доступа к содержимому.
С заботой об окружающей среде: ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Без фтора: в ткани не используются перфторированные соединения, которые опасны для человека и природы («PFC-Free»). Все сумки Aion имеют сертификацию bluedesign, которая свидетельствует, что в производстве соблюдались все законы по защите труда, использовалось экологичное сырье и экологичные методы его обработки.
Характеристики
- Размеры внешние: 27.5 х 17.5 х 13 см
- Объем 5 литров
- Материалы: вощеная парусина из полиэстера 600D, хайпалон
- Вместимость: гигиенические принадлежности, аксессуары
- Вес: 0.25 кг
- Страна производства: Индонезия