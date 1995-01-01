Thule Accent Backpack 26L – среднеразмерный городской рюкзак для ношения ноутбука, планшета и повседневных вещей. Ноутбук размером до MacBook Pro 16 размещается в отдельном защищенном кармане у спинки, далее идет карман для планшета (до 12"), далее – небольшие кармашки для блокнота и ручек и общий отсек для одежды, снеков и так далее. Встроенная панель-разделитель позволяет отделить документы от других вещей, чтобы не помять их в дороге. Ноутбук или планшет также можно достать через боковую прорезь на молнии. Спереди сверху предусмотрен небольшой карман с мягкой отделкой и твердым каркасом, который идеально подойдет для телефона или очков, а спереди снизу имеется отдельный карман на молнии для блока питания.

По бокам с одной стороны располагается открытый карман для зонтика или бутылки воды, а с другой – закрывающийся на молнию карман для мелких аксессуаров. Наконец, потайной карман для денег и других ценных вещей располагается прямо на спинке.

Рюкзак обладает хорошей эргономикой: спинка и плечевые лямки снабжены мягким уплотнителем из EVA пены с сетчатым покрытием. Благодаря большой ширине лямок вес равномерно распределяется по плечам, не нарезая тело. Помимо лямок имеется широкая и мягкая верхняя ручка для ношения в общественном транспорте, а также боковая ручка, которая помогает достать рюкзак с верхних полок. Специальный ремень позволяет зафиксировать Thule Accent Backpack 26L на ручке дорожного чемодана. Рюкзак выполнен из очень плотного полиэстера 1680 ден, этот материал устойчив к царапинам и потертостям, поэтому рюкзак прослужит вам долгие годы. Молнии производства YKK также отличаются длительным сроком службы.

С заботой об окружающей среде: рюкзак имеет сертификацию bluesign — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Компания Thule проводит строгие аудиторские проверки поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиаперевозчиков (за исключением лоукостеров).

Характеристики