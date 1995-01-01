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Рюкзак Thule Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей

  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
  • Accent Backpack 26L, для ноутбука и вещей
Код товара:УТ-00082816
Артикул:3204816

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Thule Accent Backpack 26L – среднеразмерный городской рюкзак для ношения ноутбука, планшета и повседневных вещей. Ноутбук размером до MacBook Pro 16 размещается в отдельном защищенном кармане у спинки, далее идет карман для планшета (до 12"), далее – небольшие кармашки для блокнота и ручек и общий отсек для одежды, снеков и так далее. Встроенная панель-разделитель позволяет отделить документы от других вещей, чтобы не помять их в дороге. Ноутбук или планшет также можно достать через боковую прорезь на молнии. Спереди сверху предусмотрен небольшой карман с мягкой отделкой и твердым каркасом, который идеально подойдет для телефона или очков, а спереди снизу имеется отдельный карман на молнии для блока питания.

По бокам с одной стороны располагается открытый карман для зонтика или бутылки воды, а с другой – закрывающийся на молнию карман для мелких аксессуаров. Наконец, потайной карман для денег и других ценных вещей располагается прямо на спинке.

Рюкзак обладает хорошей эргономикой: спинка и плечевые лямки снабжены мягким уплотнителем из EVA пены с сетчатым покрытием. Благодаря большой ширине лямок вес равномерно распределяется по плечам, не нарезая тело. Помимо лямок имеется широкая и мягкая верхняя ручка для ношения в общественном транспорте, а также боковая ручка, которая помогает достать рюкзак с верхних полок. Специальный ремень позволяет зафиксировать Thule Accent Backpack 26L на ручке дорожного чемодана. Рюкзак выполнен из очень плотного полиэстера 1680 ден, этот материал устойчив к царапинам и потертостям, поэтому рюкзак прослужит вам долгие годы. Молнии производства YKK также отличаются длительным сроком службы.

С заботой об окружающей среде: рюкзак имеет сертификацию bluesign — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Ткань на 100% выполнена из сырья вторичной переработки. Компания Thule проводит строгие аудиторские проверки поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиаперевозчиков (за исключением лоукостеров).

Характеристики

  • Размеры внешние: 48 х 33 х 25 см
  • Размеры внутренние: отсек для ноутбука: 38.5 х 26.5 х 3.1 см
  • Материалы: полиэстер 1680 ден, на 100% из переработанного вторсырья
  • Вместимость: MacBook Pro 16" или другой ноутбук с диагональю 15.6", планшет с диагональю до 12", личные вещи
  • Вес: 1.2 кг
  • Страна производства: Камбоджа