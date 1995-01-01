Описание

Retrospective V2.0 – второе поколение винтажных сумок от Think Tank. Основным материалом является хлопок, обеспечивающий классический вид и приятные тактильные ощущения. Также добавлены декоративные элементы: два латунных кольца и прошивка края клапана стропой. Retrospective 4 – самая маленькая из сумок серии. Она хорошо подходит для беззеркальных камер, но также может использоваться и с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами (серия Canon 5D, Nikon D750 и т.д.), если вы используете небольшие объективы (преимущественно «фиксы»). Внутрь помещается камера с 2-3 объективами, а также смартфон и мелкие аксессуары, которые можно разместить в переднем и заднем карманах.

Плечевой ремень крепится на металлических пряжках. Он снабжен широкой накладкой с противоскользящей отделкой. Ремень несъемный, но при необходимости убирается под клапан. Также имеется съемная верхняя ручка для ношения в одной руке. Сам клапан закрывается на 2 широкие «липучки» велкро – держат надежно и не дают ворам открыть сумку втайне от ее владельца (липучки сильно шумят при открытии, в отличие от молнии или пряжек). Эти липучки можно частично или полностью заглушить с помощью специальных накладок-«глушителей».

Сумку также можно использовать для компактных дронов типа DJI Mavic или для повседневного ношения.

Retrospective 4 V2.0 обладает многоуровневой защитой от влаги:

водоотталкивающая пропитка ткани

полиуретановая подкладка

отдельный нейлоновый чехол от дождя

Think Tank известен в качестве компании, делающей очень надежные сумки. Все нити, которые здесь используются - нейлоновые, тройного кручения. Молнии YKK RC Fuse (нержавеющие). Хлопок высокой плотности, типа брезента.

Think Tank Retrospective: стильно выглядит, удобна в работе, прослужит долгие годы.