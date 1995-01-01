Сумка Think Tank Retrospective 4 V2.0, черная
Код товара : УТ-00066506
Артикул : 710705
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.5 кг
Материал
холщовая ткань (100% хлопок), полиуретан (подкладка), внутри: нейлон 210D, полиэстер 300D; тройные нейлоновые нитки
Размеры внутренние
21.5 х 17 х 11 см
Описание
Retrospective V2.0 – второе поколение винтажных сумок от Think Tank. Основным материалом является хлопок, обеспечивающий классический вид и приятные тактильные ощущения. Также добавлены декоративные элементы: два латунных кольца и прошивка края клапана стропой. Retrospective 4 – самая маленькая из сумок серии. Она хорошо подходит для беззеркальных камер, но также может использоваться и с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами (серия Canon 5D, Nikon D750 и т.д.), если вы используете небольшие объективы (преимущественно «фиксы»). Внутрь помещается камера с 2-3 объективами, а также смартфон и мелкие аксессуары, которые можно разместить в переднем и заднем карманах.
Плечевой ремень крепится на металлических пряжках. Он снабжен широкой накладкой с противоскользящей отделкой. Ремень несъемный, но при необходимости убирается под клапан. Также имеется съемная верхняя ручка для ношения в одной руке. Сам клапан закрывается на 2 широкие «липучки» велкро – держат надежно и не дают ворам открыть сумку втайне от ее владельца (липучки сильно шумят при открытии, в отличие от молнии или пряжек). Эти липучки можно частично или полностью заглушить с помощью специальных накладок-«глушителей».
Сумку также можно использовать для компактных дронов типа DJI Mavic или для повседневного ношения.
Retrospective 4 V2.0 обладает многоуровневой защитой от влаги:
- водоотталкивающая пропитка ткани
- полиуретановая подкладка
- отдельный нейлоновый чехол от дождя
Think Tank известен в качестве компании, делающей очень надежные сумки. Все нити, которые здесь используются - нейлоновые, тройного кручения. Молнии YKK RC Fuse (нержавеющие). Хлопок высокой плотности, типа брезента.
Think Tank Retrospective: стильно выглядит, удобна в работе, прослужит долгие годы.