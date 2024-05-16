Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075699
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-16
Причина уценки:
Следы использования
1 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140699
Компактная фотосумка, специально предназначенная для беззеркальных систем, подходит для среднего размера корпуса камеры с 2-3 объективами и некоторыми аксессуарами.
Материал - текстиль
Внешние габариты - 22.5 x 15.5 x 11.5 см
Внутренние габариты - 21.5 x 13.5 x 9.5 см
Вес, гр - 300
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные следы использования.
Комплектация: -.
Гарантия 90 дней.
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