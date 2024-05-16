Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075699 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-16

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140699



Компактная фотосумка, специально предназначенная для беззеркальных систем, подходит для среднего размера корпуса камеры с 2-3 объективами и некоторыми аксессуарами.

Материал - текстиль

Внешние габариты - 22.5 x 15.5 x 11.5 см

Внутренние габариты - 21.5 x 13.5 x 9.5 см

Вес, гр - 300 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные следы использования.

Комплектация: -.

Гарантия 90 дней.

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