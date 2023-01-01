Чехол Think Tank DSLR Battery Holder 4
Код товара : УТ-00029716
Артикул : 740969
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Характеристики
Характеристики
Вес
20 г
Вес (брутто), г
0.033
Вместимость
4 стандартных аккумулятора для зеркальной или беззеркальной камеры
Материал
нейлон 420D, 210D
Описание
Небольшой чехол для 4 аккумуляторов зеркальной или беззеркальной камеры. Вмещает любые аккумуляторы, кроме самых больших (Canon 1D, Nikon D5 серии). Удобное средство для организованного хранения мелочей, закрывается на «липучку». Сшит из прочного и долговечного нейлона 420D / 210D.
Чтобы такая важная вешь, как сменные аккумуляторы, были легкодоступны, всегда под рукой, не терялись в глубинах сумок и рюкзаков, используйте этот простой чехол. К примеру, справа можно класть заряженные, а разряженные убирать влево. Полезная вещь для профессиональных фотографов / видеографов, чтобы не терять время и перезаряжать камеру максимально быстро.