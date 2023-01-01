Описание

Небольшой чехол для 4 аккумуляторов зеркальной или беззеркальной камеры. Вмещает любые аккумуляторы, кроме самых больших (Canon 1D, Nikon D5 серии). Удобное средство для организованного хранения мелочей, закрывается на «липучку». Сшит из прочного и долговечного нейлона 420D / 210D.

Чтобы такая важная вешь, как сменные аккумуляторы, были легкодоступны, всегда под рукой, не терялись в глубинах сумок и рюкзаков, используйте этот простой чехол. К примеру, справа можно класть заряженные, а разряженные убирать влево. Полезная вещь для профессиональных фотографов / видеографов, чтобы не терять время и перезаряжать камеру максимально быстро.