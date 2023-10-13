Сумка Think Tank Digital Holster 10 V2.0 Black (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00050450
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-13/01
Причина уценки:
НОВАЯ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 115450
Фотосумка Digital Holster 20 V2.0 сконструирована для стандартных зеркальных камер, таких как Canon 5D Mark II, 7D, 50D, серия R или Nikon D700, D300s, D90, серия Z 7, Z 6, Sony серия Alpha 7,7S,7R. Форма фотосумки повторяет форму самой камеры - одна сторона ровная, другая изогнутая. На фото сумка стоит на дне сама по себе, это действительно так - проверьте сами! Разработанный специально для цифровых зеркальных камер, чехол Digital Holster принимает две различные длины, разница между которыми равна длине бленды.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: НОВАЯ
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Комплектация: полная
Гарантия 14 дней.