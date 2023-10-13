Описание

Код товара: 115450

Фотосумка Digital Holster 20 V2.0 сконструирована для стандартных зеркальных камер, таких как Canon 5D Mark II, 7D, 50D, серия R или Nikon D700, D300s, D90, серия Z 7, Z 6, Sony серия Alpha 7,7S,7R. Форма фотосумки повторяет форму самой камеры - одна сторона ровная, другая изогнутая. На фото сумка стоит на дне сама по себе, это действительно так - проверьте сами! Разработанный специально для цифровых зеркальных камер, чехол Digital Holster принимает две различные длины, разница между которыми равна длине бленды.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: НОВАЯ

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Комплектация: полная

Гарантия 14 дней.