Универсальный сетевой адаптер с тремя разъемами: 2х USB Type C + 1х USB Type A. Поддерживает быструю зарядку по протоколам QC и USB PD, а максимальная мощность 65 Вт позволяет использовать его для зарядки и постоянного питания ноутбуков. Все три порта можно использовать одновременно (общая мощность в этом случае не будет превышать 63 Вт). Устройство обладает защитой от повышенного напряжения, перегрузки по силе тока, короткого замыкания, перегрева.