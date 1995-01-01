Внешний аккумулятор TFN Uni поддерживает функцию быстрой зарядки (до 22.5 Вт) и обладает двумя встроенными кабелями, Lightning и USB-C, что позволяет заряжать различные мобильные устройства, даже если подходящего кабеля нет под рукой. Также предусмотрен выход питания USB-A, а для зарядки самого аккумулятора можно использовать кабели USB-C или USB micro B. Остаточный уровень заряда с точностью до 1% можно посмотреть на дисплее устройства, нажав на кнопку включения, которая располагается рядом с ним на передней панели. Корпус со скругленными углами выполнен из АБС пластика, аккумулятор достаточно легкий и компактный для ежедневного ношения.