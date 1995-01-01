Внешний аккумулятор TFN Uni LCD PD 10.000 мАч, USB PD 22.5 Вт
Код товара : УТ-00075931
Артикул : TFN-PB-324-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Внешний аккумулятор TFN Uni поддерживает функцию быстрой зарядки (до 22.5 Вт) и обладает двумя встроенными кабелями, Lightning и USB-C, что позволяет заряжать различные мобильные устройства, даже если подходящего кабеля нет под рукой. Также предусмотрен выход питания USB-A, а для зарядки самого аккумулятора можно использовать кабели USB-C или USB micro B. Остаточный уровень заряда с точностью до 1% можно посмотреть на дисплее устройства, нажав на кнопку включения, которая располагается рядом с ним на передней панели. Корпус со скругленными углами выполнен из АБС пластика, аккумулятор достаточно легкий и компактный для ежедневного ношения.
Характеристики
- Емкость: 10000 мАч
- Эффективная емкость (с учетом потерь преобразования напряжения): 6600 мАч
- Материал корпуса: АБС пластик
- Циклов зарядки: 500
- Вход microUSB: 5В 2А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Вход USB-C: 5В 2.4А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Выход USB-А: 4.5В 5А / 5В 4.5А / 9В 2А / 12В 1.5А (22.5 Вт макс.)
- Выход с кабелем USB-C: 4.5В 5А / 5В 4.5А / 9В 2.22А / 12В 1.67А (22.5 Вт макс.)
- Выход с кабелем Lightning: 5В 2.4А / 9В 2.22А / 12В 1.67А (20 Вт макс.)
- Размеры: 148 х 68.2 х 20.2 мм
- Вес: 245 г