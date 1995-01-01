Кабель предназначен для соединения смартфонов и планшетов с компьютером или сетевым адаптером. Аксессуар оснащён штекерами Type-C и Type-C – они есть во многих современных мобильных устройствах и компьютерах. Провод позволяет передавать данные и подпитывать девайсы на высокой скорости. На перенос информации вам потребуется минимум времени, а во время зарядки расход электроэнергии будет ниже.

Токопроводящий сердечник заключён в оплётку из нейлона – прочного и гибкого материала. Аксессуар не скручивается и не спутывается даже при частом использовании. Места соединения штекеров с кабелем усилены эластичным амортизатором, который предотвращает изломы и разрывы.

Характеристики: