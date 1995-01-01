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Кабель TFN USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый

  • USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
  • USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
  • USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
  • USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
  • USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
Код товара:УТ-00084891
Артикул:TFN-C-IP-CC12M-YW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель предназначен для соединения смартфонов и планшетов с компьютером или сетевым адаптером. Аксессуар оснащён штекерами Type-C и Type-C – они есть во многих современных мобильных устройствах и компьютерах. Провод позволяет передавать данные и подпитывать девайсы на высокой скорости. На перенос информации вам потребуется минимум времени, а во время зарядки расход электроэнергии будет ниже.

Токопроводящий сердечник заключён в оплётку из нейлона – прочного и гибкого материала. Аксессуар не скручивается и не спутывается даже при частом использовании. Места соединения штекеров с кабелем усилены эластичным амортизатором, который предотвращает изломы и разрывы.

Характеристики:

  • Разъём: USB-C / USB-C
  • Длина: 1.2 м
  • Сила тока: 3A
  • Стандарт USB: USB 2.0
  • Скорость передачи данных: 480 Мбит/сек
  • Материал: Нейлон