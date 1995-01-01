Кабель TFN USB-C / USB-C, 60 Вт, 1.2 м, желтый
Код товара:УТ-00084891
Артикул:TFN-C-IP-CC12M-YW
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Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Кабель предназначен для соединения смартфонов и планшетов с компьютером или сетевым адаптером. Аксессуар оснащён штекерами Type-C и Type-C – они есть во многих современных мобильных устройствах и компьютерах. Провод позволяет передавать данные и подпитывать девайсы на высокой скорости. На перенос информации вам потребуется минимум времени, а во время зарядки расход электроэнергии будет ниже.
Токопроводящий сердечник заключён в оплётку из нейлона – прочного и гибкого материала. Аксессуар не скручивается и не спутывается даже при частом использовании. Места соединения штекеров с кабелем усилены эластичным амортизатором, который предотвращает изломы и разрывы.
Характеристики:
- Разъём: USB-C / USB-C
- Длина: 1.2 м
- Сила тока: 3A
- Стандарт USB: USB 2.0
- Скорость передачи данных: 480 Мбит/сек
- Материал: Нейлон