Зарядное устройство TFN USB, 5 Вт 1 A, черное
Код товара : УТ-00067610
Артикул : TFN-WC1U1ABK
310 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Базовая линейка сетевых зарядных устройств с силой тока 1А. Максимальная мощность: 5 Вт. Тип разъёма: USB-A. Хорошо подходит для зарядки аксессуаров (умные часы, наушники, портативные колонки и т.д.), а также для зарядки телефона в течение ночи. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.