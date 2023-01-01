Базовая линейка сетевых зарядных устройств с силой тока 1А. Максимальная мощность: 5 Вт. Тип разъёма: USB-A. Хорошо подходит для зарядки аксессуаров (умные часы, наушники, портативные колонки и т.д.), а также для зарядки телефона в течение ночи. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.