Сетевое зарядное устройство TFN WC13 с USB Type-C и мощностью в 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку вашего устройства, благодаря технологии Power Delivery. В комплекте с устройством идет кабель Lightning с помощью которого можно как заряжать приборы, так и осуществлять передачу данных на устройствах фирмы Apple. В блок встроена система защиты от перегрузок, перегрева и короткого замыкания.