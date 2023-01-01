Сетевое зарядное устройство TFN WC13, USB Type-C, 20Вт, с кабелем Lightning, белый
Код товара : УТ-00071998
Артикул : TFN-WC13
1 090 ₽
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Сетевое зарядное устройство TFN WC13 с USB Type-C и мощностью в 20 Вт обеспечивает быструю и эффективную зарядку вашего устройства, благодаря технологии Power Delivery. В комплекте с устройством идет кабель Lightning с помощью которого можно как заряжать приборы, так и осуществлять передачу данных на устройствах фирмы Apple. В блок встроена система защиты от перегрузок, перегрева и короткого замыкания.
Характеристики:
- Длина кабеля: 1 м
- Выходной ток: 3 А
- Мощность: 20 Вт
- Макс. напряжение: 5 В
- Мин. напряжение: 12 В
- Размеры: 85.9 х 41.5 х 24.3 мм
- Вес: 70 г