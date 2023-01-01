Сетевое зарядное устройство TFN Rapid, 2xUSB, 2.4 A, черный
Код товара : УТ-00072002
Артикул : TFN-WCRPD12W2UBK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4 A, Samsung 5В / 2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Изделие оснащено двумя универсальными USB-разъемами, что позволяет обеспечить электроэнергией одновременно несколько подключенных устройств. Легкая и компактная модель используется для подключения к домашним и офисным источникам питания, устройство можно брать с собой в путешествия и командировки. Встроенная система защищает модель от перепадов напряжения, перегрева и поломки.
Характеристики:
- Мощность: 12 Вт
- Выходное напряжение: 5 В
- Разъемы: USB Type-A (2 шт)
- Размеры: 81.1 х 41.9 х 27 мм
- Вес: 70 г