Зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4 A, Samsung 5В / 2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. В комплект входит сетевое зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Изделие оснащено двумя универсальными USB-разъемами, что позволяет обеспечить электроэнергией одновременно несколько подключенных устройств. Легкая и компактная модель используется для подключения к домашним и офисным источникам питания, устройство можно брать с собой в путешествия и командировки. Встроенная система защищает модель от перепадов напряжения, перегрева и поломки.