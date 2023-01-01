Зарядное устройство TFN Nano, USB-C PD, 20 Вт, белое
Код товара : УТ-00066461
Артикул : TFN-WCRPD09
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактное и мощное зарядное устройство TFN Nano обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов и других видов мобильной электроники. Разъем USB-C обеспечивает выдачу до 20 Вт, максимальная сила тока: 3 А.