Зарядное устройство TFN USB-A, USB-C, Power Delivery 20 Вт, черное
Код товара : УТ-00066463
Артикул : TFN-WCRPD12
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактное сетевой зарядное устройство с двумя выходами: USB-A и USB Type C. Поддерживает быструю зарядку QC или USB Power Delivery мощностью до 20 Вт, максимальная сила тока: 3А.